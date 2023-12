As secretarias da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) e de Desenvolvimento Rural (SDR) lideraram as propostas aprovadas pela Consulta Popular 2023. Cada uma delas teve 14 ações aprovadas, que somam investimentos de R$ 12.347.223 e R$ 10.738.391, respectivamente. Entre as propostas estão incluídas conservação e recuperação do solo, recursos para aquisição de equipamentos agrícolas e apoio e fortalecimento da agricultura familiar.