Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) afirmou neste sábado (9) que acredita que as eleições municipais do próximo ano serão definidas por questões locais, e não pela polarização entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele disse ainda que incentivar essa polarização é prejudicial ao país, em resposta ao pedido de Lula para que os candidatos do PT polarizem contra aliados de Bolsonaro em 2024.