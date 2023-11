Uma fala de um vereador de Fazenda Vilanova, no Vale do Taquari, a cerca de 90 quilômetros de Porto Alegre, viralizou nos últimos dias. Durante discurso em sessão do dia 9 de outubro, Leo Mota (PDT) afirmou que parabenizaria o vizinho que matasse algum dos quatro cães dele se o animal estivesse "incomodando".