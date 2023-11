O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deseja que as obras de infraestrutura planejadas para o país avancem sem "repetir possíveis equívocos", aplicando na totalidade os recursos dos ministérios, previstos no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Nesta sexta-feira (3), ele coordena, no Palácio do Planalto, reunião interministerial sobre o tema.