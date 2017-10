Em cerimônia comemorativa ao Dia do Aviador, realizada na manhã desta segunda-feira (23), na Base Aérea de Brasília, o presidente Michel Temer condecorou a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, com a Ordem do Mérito Aeronáutico. A medalha, entregue na semana em que o envio da segunda denúncia contra o presidente ao Supremo Tribunal Federal (STF) será analisado pela Câmara dos Deputados, é a maior comenda concedida pela Força Aérea Brasileira a militares e civis em reconhecimento aos serviços prestados à Aeronáutica e ao país.

Depois da solenidade, o presidente recebeu o deputado Mauro Pereira (PMDB-RS), no Palácio do Planalto, e se reuniu com a ministra da Advocacia-Geral da União, Grace Mendonça. Depois da reunião com Grace, foi a vez de audiência com o deputado Danilo Forte (PSB-CE). Na tarde desta segunda, antes da reunião no Alvorada, Temer também participou de cerimônia de apresentação de cartas credenciais.