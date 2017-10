Em abril do ano passado, o então procurador-geral da República, Rodrigo Janot, apresentou no Supremo Tribunal Federal uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) que questiona a Lei das Organizações Criminosas que autoriza delegados de polícia a negociar acordos de colaboração. O Supremo ainda não julgou a ADI e a PF tem feito acordos sem o Ministério Público. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.