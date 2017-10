Em meio ao andamento da segunda denúncia e com uma crise instalada com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente Michel Temer decidiu intensificar o aceno a parlamentares e deixou o Planalto nesta terça-feira, 17, para almoçar na casa do deputado Heráclito Fortes (PSB/PI). Heráclito foi recebido por Temer hoje de manhã no Planalto junto com o senador Ciro Nogueira (PP/PI). O almoço na casa do deputado Heráclito não foi incluído na agenda e a assessoria de imprensa do Planalto sequer informou a saída do presidente.