Segundo a assessoria de imprensa do presidente da CPI, senador Ataídes Oliveira (PSDB-RR), o executivo da JBS falará aos deputados e senadores somente na próxima terça-feira (31). O adiamento foi um pedido do próprio Ataídes Oliveira. O gabinete do tucano não divulgou o motivo da mudança na data.