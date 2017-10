Presidente da CCJ da Câmara, Rodrigo Pacheco (E) deverá manter a sessão na comissão até o início da ordem do dia no plenário, prevista para começar às 17h

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Rodrigo Pacheco (PMDB-MG), retomou na tarde desta terça-feira (17) a discussão do relatório do deputado Bonifácio de Andrada (PSDB-MG) que recomenda a rejeição da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Mais de 40 deputados estão inscritos para discursar na sessão.

Pacheco vai manter a sessão até o início da ordem do dia no plenário, prevista para começar às 17h. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), quer votar ainda nesta terça-feira a urgência do projeto de lei que trata da leniência de instituições financeiras com o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM).