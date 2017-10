Após mais de 20 dias afastado, o senador Aécio Neves (PSDB-MG) retomou o mandato, nesta quarta-feira, 18, com críticas aos irmãos Joesley e Wesley Batista, donos do grupo J&F, e a integrantes do Ministério Público. No plenário da Casa, Aécio afirmou ser vítima de uma armação "ardilosa" e "criminosa", preparada por "empresários inescrupulosos" e por "homens de Estado".