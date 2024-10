Eleições municipais Notícia

Quinta da fila e sorridente, Maria do Rosário vota em colégio da zona norte de Porto Alegre

A candidata pelo Partido dos Trabalhadores chegou ao Colégio Murialdo por volta das 9h deste domingo (6), acompanhada do marido, da vice em sua chapa, Tamyres Filgueira (PSOL), e do ex-governador do Estado, Tarso Genro

06/10/2024 - 10h28min Atualizada em 06/10/2024 - 11h17min