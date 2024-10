Dos 221 prefeitos que tentaram o segundo mandato consecutivo no Rio Grande do Sul, 172 já foram reeleitos no primeiro turno da eleição de 2024. A taxa de sucesso foi de 77,8%. O número pode aumentar porque três chefes de Executivo ainda disputam o segundo turno: Sebastião Melo (MDB), em Porto Alegre, Adiló Didomenico (PSDB), em Caxias do Sul, e Jairo Jorge (PSD), em Canoas.