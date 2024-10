A partir das 8h deste domingo, quando abrirem as seções eleitorais, mais de 16 mil eleitores de Encantado, no Vale do Taquari, irão definir o futuro da cidade pelos próximos quatro anos. Os moradores do munícipio, atingido por eventos climáticos extremos no ano passado e em maio deste ano, ainda sentem os efeitos da enxurrada.