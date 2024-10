Corrida ao Paço Municipal Notícia

Melo diz que já falou com Camozzato e Leite em busca de apoio para o segundo turno das eleições

Candidato à reeleição pelo MDB teve 49,7% dos votos na primeira etapa do pleito, no domingo. Conversas com PDT e União Brasil também estão nos planos do prefeito

07/10/2024 - 09h32min Atualizada em 07/10/2024 - 09h35min