Durante o resultado da apuração das Eleições 2024, neste domingo (6), alguns candidatos apareciam com os votos computados como "anulação sub judice". Isso ocorre porque, em situações em que os eles não seguem as regras de elegibilidade estipuladas pela Justiça Eleitoral para seguir com a candidatura, os registros constam como indeferidos, ou seja, inválidos.