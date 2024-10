Eleições 2024 Notícia

Debate da RBS TV entre candidatos à prefeitura de Santa Rosa; assista ao vivo

Além da cidade do Noroeste, outras seis realizam encontro entre os concorrentes que disputam a preferência do eleitor: Porto Alegre, Caxias do Sul, Pelotas, Santa Maria, Bagé e Erechim

03/10/2024 - 21h45min Atualizada em 03/10/2024 - 21h45min