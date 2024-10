O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), candidato à reeleição, votou na manhã deste domingo (6), acompanhado da família, do candidato a vice-prefeito Eduardo Cavaliere (PSD), em São Conrado, na zona sul da cidade. Em entrevista após a votação, o atual chefe do Executivo municipal disse estar confiante em uma vitória no primeiro turno.