Capaz de chamar a atenção dos eleitores, a escolha do nome de urna pelos candidatos varia. Pode ser apelido ou nome junto ao sobrenome, à profissão ou à causa com a qual o candidato se identifica. A tentativa dos concorrentes de serem lembrados nem sempre rende votos. Neste ano, Mikkey, Patteta, Motoqueiro Fantasma e outros candidatos com apelidos inusitados listados no dia 1º de outubro por Zero Hora não conquistaram vaga no Legislativo.