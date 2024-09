Eleições em São Paulo Notícia

Vídeo mostra momento em que assessor de Marçal agride marqueteiro de Nunes; veja

Duda Lima, da campanha do candidato à reeleição, e Nahuel Medina, videomaker do político do PRTB, se envolveram em confusão durante debate do Flow Podcast

24/09/2024 - 08h31min