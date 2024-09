O mais recente episódio do podcast Conversa de Gabinete oferece um panorama da eleição nas principais cidades do Rio Grande do Sul. Fábio Schaffner e Paulo Egídio trazem informações exclusivas sobre os candidatos à prefeitura de Porto Alegre e como está a disputa em Pelotas, Caxias do Sul, Canoas e Santa Maria, destacando as movimentações e táticas de campanha que estão moldando as eleições municipais.