A RBS TV promove debates de primeiro turno entre os candidatos às prefeituras de Cruz Alta, Passo Fundo, Rio Grande, Santa Cruz do Sul e Uruguaiana no sábado (28), às 23h20min. Os programas em Bagé, Caxias do Sul, Erechim, Pelotas, Porto Alegre, Santa Maria e Santa Rosa ocorrem na quinta-feira (3), às 22h.