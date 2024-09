O cinegrafista e integrante da equipe de Pablo Marçal (PRTB), Nahuel Medina, foi liberado após prestar depoimento à polícia sobre o soco desferido no assessor do candidato Ricardo Nunes (MDB) ocorrido no final do debate entre os candidatos à prefeitura de São Paulo nesta segunda (24). As informações são da Folha de S.Paulo.