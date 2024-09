Três dos oito candidatos à prefeitura de Porto Alegre participaram de encontro, na manhã desta terça-feira (24), promovido pelo Sindicato das Empresas de Tecnologia da Informação e Processamento de Dados do RS (Seprorgs). Estiveram no Instituto Caldeira Felipe Camozzato (Novo), Maria do Rosário (PT) e Sebastião Melo (MDB) — alegando problema de saúde, Juliana Brizola (PDT) não compareceu.