Após tiros durante comício, violência na eleição preocupa autoridades em Bagé

A escalada de violência na eleição de Bagé, na Região da Campanha, mobiliza as autoridades policiais do município. Em reunião na tarde desta segunda-feira (16), Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e Ministério Público discutem uma atuação conjunta para reforçar a segurança nas campanhas e acelerar a investigação do ataque a tiros ocorrido no último domingo. Em função da gravidade e da repercussão do caso, o episódio será apurado pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), unidade especializada em organizações criminosas.