Cyro Garcia, 69 anos, natural de Manhumirim, Minas Gerais, é um dos candidatos à prefeitura do Rio de Janeiro. Garcia foi um dos fundadores da seção regional do Partido dos Trabalhadores (PT) no Rio de Janeiro. Ingressou no atual partido, o PSTU, ainda na década de 1990. Assumiu, como suplente, o mandato de deputado federal em 1993. Ocupou o cargo por 10 meses.