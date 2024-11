John Textor se colocou como 'escudo' do Botafogo após novo tropeço no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o time alvinegro ficou no empate por 1 a 1 com o Vitória e viu o Palmeiras assumir a liderança. Em véspera do confronto entre os dois, o dono da SAF do clube resolveu soltar uma provocação para desviar o foco do momento irregular de sua equipe na temporada.