O partido Novo confirmou, em convenção ocorrida nesta terça-feira (30), que o deputado estadual Felipe Camozzato será o candidato a prefeito de Porto Alegre nas eleições municipais de outubro. Em ato ocorrido no Palácio do Comércio, no centro da Capital, a legenda também anunciou que concorrerá com chapa pura, tendo a empresária do ramo gastronômico Raqueli Baumbach como vice.