Comissão da UFRGS realiza pesquisa de campo para definição de cursos da unidade de Caxias

O assunto da UFRGS em Caxias do Sul seguem sendo pauta, principalmente em relação à definição dos cursos. O presidente da Câmara de Vereadores, Lucas Caregnato (PT), recebeu nesta quinta-feira (30), na Casa Legislativa, representantes do Fórum das Entidades, Movimentos e Pastorais e o presidente da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação da Casa, parlamentar, Edson da Rosa (Republicanos), para conversarem sobre a instalação do campus na cidade.

A coordenadora do fórum, Marisa Formolo (PT), destacou que tem acompanhado de perto as deliberações sobre o processo de escolha dos cursos que serão ofertados pela instituição de Ensino Superior. Segundo Marisa, a comissão da UFRGS está realizando uma pesquisa de campo para identificar quais ofertas de cursos correspondem às características de desenvolvimento socioeconômico de Caxias.

Outro foco da pesquisa é evitar que sejam cursos que percam a procura no decorrer dos anos como, ainda segundo Marisa, ocorre no Campus Litoral Norte. Citado como bem-vindo pela coordenadora é o investimento na capacitação de profissionais para a produção de fármacos para a região.

Os parlamentares presentes, incluindo a 2ª vice-presidente Andressa de Marques (PCdoB), também demonstraram-se preocupados com o perfil dos estudantes que terão acesso ao novo Campus. Foi observado que há um alto índice de desistência no Ensino Superior por parte de alunos de escolas públicas do município, com isso, sugerem ampliar o debate sobre a graduação através do Parlamento.