Reitora da UFRGS vem novamente para Caxias do Sul em fevereiro

A última vez que a reitora esteve na cidade foi em novembro de 2024, onde participou do Seminário promovido pela frente parlamentar da Câmara dedicada à defesa da implantação do campus na cidade

A reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Marcia Barbosa, virá novamente para Caxias do Sul. Ainda não foi definida uma data, mas, segundo as informações confirmadas pela própria reitora, será na segunda quinzena de fevereiro.