Trabalhos da CPI dos Serviços Funerários em Caxias do Sul devem começar na próxima segunda-feira

A CPI dos Serviços Funerários da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul foi oficialmente constituída nesta terça-feira (05). O vereador Maurício Scalco (PL) foi escolhido presidente da comissão, tendo Olmir Cadore (PSDB) como vice e Lucas Diel (PRD) como relator. Na próxima segunda-feira (11/11), iniciam-se os trabalhos. As atividades podem seguir até o dia 12 de dezembro, dia da última sessão ordinária do ano, podendo ser prorrogada até dia 31 do mesmo mês, último dia da atual legislatura.