Mesmo com o apoio de nomes importantes do MDB gaúcho, como os ex-governadores José Ivo Sartori e Germano Rigotto, além do deputado estadual Carlos Búrigo, que preside a sigla em Caxias do Sul, os candidatos do partido não se destacaram nas eleições municipais. O MDB não conquistou cadeiras na Câmara de Vereadores nem na prefeitura para os próximos quatro anos.