De 28 a 73 anos: conheça os prefeitos mais jovem e mais velho eleitos na serra gaúcha

As Eleições 2024 elegeram no primeiro turno dois prefeitos que representam extremos geracionais: Henrique Peretti, de 28 anos, eleito em Nova Araçá, e Sérgio Chesini, de 73, reeleito em Garibaldi. Com 45 anos de diferença, são os prefeitos mais jovem e mais velho da Serra, respectivamente. Ambos são do PP e celebram a vitória com entusiasmo e visões renovadas para o futuro das duas cidades. Enquanto Peretti chega ao cargo pela primeira vez, Chesini se prepara para mais uma gestão na vida pública.