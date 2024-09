Incentivo à abertura de novas empresas, uso do marketing como propulsor do turismo, planejamento estratégico de longo, curto e médio prazos para guiar as ações da administração. As propostas da dupla que representa uma aliança de partidos de direita, Maurício Scalco (PL) e Gladis Frizzo (PP), da coligação O futuro é agora, focam na objetividade para desenvolver Caxias do Sul.