O caixa da prefeitura de Caxias do Sul fechou com superávit acumulado de cerca de R$ 253,6 milhões no 2º quadrimestre de 2024 (maio a agosto). A informação foi divulgada na prestação de contas da Administração Municipal, na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo da Câmara de Vereadores, presidida pela vereadora-presidente Tatiane Frizzo (PSDB), nesta segunda-feira (30).