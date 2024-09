Conheça o perfil dominante entre os candidatos a vereador de Caxias do Sul

O típico candidato a vereador de Caxias do Sul é um homem, branco, de meia-idade, casado e que tem o ensino superior completo. São as características que mais aparecem entre os dados dos 343 postulantes às 23 vagas na Câmara do município, conforme o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O perfil também segue o verificado no Estado, de um homem, branco e na faixa dos 40 anos. Uma diferença é que a maioria dos postulantes no RS tem o ensino superior incompleto.