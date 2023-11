A prefeitura de Caxias do Sul avalia fazer o pagamento do 13º salário dos servidores públicos por meio de empréstimo. O Executivo explica que ainda não há definição sobre o assunto, que circulou por aplicativos de mensagem ao longo desta terça-feira (21). A informação foi pauta de reunião, também nesta terça, do conselho deliberativo do Sindicato dos Servidores Municipais (Sindiserv), que emitiu nota a respeito da possibilidade de o município "solicitar que os servidores façam um empréstimo para receber o 13º salário".