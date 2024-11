O corpo de um homem foi encontrado por funcionários da Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca) por volta de 9h desta segunda-feira (4) no aterro sanitário Rincão das Flores. O local fica no interior de Caxias, próximo à Rota do Sol. Assim que o cadáver foi localizado, autoridades foram acionadas. O caso está sob investigação da Polícia Civil e Instituto Geral de Perícias (IGP).