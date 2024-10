Anderson de Souza Lourenço, 29 anos, e Maximiliano da Silva Argiles, 25, são os soldados que morreram em um acidente de trânsito na noite desta terça-feira (29), no bairro Planalto, em Caxias do Sul. A viatura em que eles estavam, com outros dois colegas, capotou após uma perseguição pela BR-116. A colisão com um Sandero, com placas de Santa Catarina, ocorreu no km 151 da rodovia.