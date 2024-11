Nesta quinta-feira (31) ocorreu o julgamento de Douglas Antunes Chaves da Luz, 33 anos, na 1ª Vara Criminal de Caxias do Sul. Ele foi condenado a 16 anos de reclusão em regime fechado pelo homicídio de Dionas do Prado, 41. O crime aconteceu em 24 de março de 2023, na Rua Pedro Giacomet, no Vila Leon, em Caxias. Prado morreu dois dias depois no hospital.