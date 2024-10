A polícia de Vacaria segue investigando o assassinato de um homem de 45 anos, morto pelo filho dentro de uma igreja no bairro Barcelos no dia 21 de setembro. Nestes últimos dias, testemunhas foram ouvidas, além do adolescente de 16 anos que, segundo o delegado responsável pelo caso, Carlos Alberto Defaveri, alegou que matou o pai com dois tiros na cabeça por "desavenças familiares".