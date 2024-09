VÍDEO: novas imagens mostram homem puxando cachorro com corda após ter sido arrastado em Caxias do Sul

O suspeito de ter amarrado um cachorro por uma corda e o arrastado por um carro no bairro Forqueta, em Caxias do Sul, aparece, em novas imagens de câmera de segurança de uma residência, puxando o animal pela corda até a calçada e fugindo sem prestar socorro. O caso ocorreu na noite da última sexta-feira (30), na Rua Miguel Gilberto Maschio. Após ter recebido atendimento veterinário em uma clínica do bairro Jardim América, o cachorro morreu no final da manhã de sábado (31), devido à gravidade dos ferimentos. As novas imagens foram divulgadas na manhã desta segunda-feira (2).