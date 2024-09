Aniversário Notícia

Por trás da farda: conheça militares que integram os 50 anos do 12º Batalhão da Brigada Militar de Caxias do Sul

Comandante antigo, primeiras mulheres formadas no município e um casal de Sergipe que escolheu ser policial no RS: essas são figuras que completam o álbum do Doze

09/09/2024 - 07h10min Atualizada em 09/09/2024 - 07h17min