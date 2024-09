Morreu, no final da manhã de sábado (31), o cachorro que foi amarrado por uma corda e arrastado por um carro no bairro Forqueta, em Caxias do Sul. O caso aconteceu na noite da última sexta-feira (30), na Rua Miguel Gilberto Maschio. Ele recebeu atendimento veterinário em uma clínica do bairro Jardim América e, devido à gravidade dos ferimentos, não resistiu.