Na próxima terça-feira (20), Adão Adelar Clemente Pinto, Antônio Irotide Clemente Pinto e Gilberto Almeida da Silva serão julgados pela 1ª Vara Criminal de Caxias do Sul. O trio é acusado de matar Patrick Pereira Fusconi, 33 anos, no dia 3 de agosto de 2022. O crime ocorreu em frente a um bar na Rua Dr. José Caetano de Mello Filho, no bairro Nossa Senhora de Fátima.