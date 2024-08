Um homem, que não tem a identidade divulgada, foi preso na tarde desta terça-feira (20) depois de trancar e ameaçar uma oficial de justiça, em Caxias do Sul. De acordo com o boletim de ocorrência, ele trabalha em uma revenda no bairro De Lazzer, que foi alvo de um mandado de busca e apreensão de um veículo.