O suspeito de ter assassinado Crislaine Subtil Elisio, 32 anos, foi encontrado morto nesta sexta-feira (5), no Loteamento Victorio Trez, em Caxias do Sul. De acordo com a Polícia Civil, o homem é identificado como Leonardo Berch dos Santos. Ele era o companheiro de Crislaine e estava desaparecido desde a madrugada de quinta (4), quando a mulher foi morta.