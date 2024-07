Brigada Militar Notícia

Primeiro semestre tem redução de quase 30% nos roubos de veículos em Caxias na comparação com 2023

Em junho de 2024 apenas quatro ocorrências foram registradas, contra 12 no mesmo mês do ano passado. Secretaria de Segurança Pública do RS apura o crime mensalmente desde 2011. Antes disso, o balanço era feito com base nas ocorrências do ano todo

11/07/2024 - 20h00min Atualizada em 11/07/2024 - 22h35min