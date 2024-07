Um homem de 18 anos foi preso pela Brigada Militar (BM) por tráfico de drogas e receptação de veículo, no final da tarde desta quarta-feira (3), em Caxias do Sul. A prisão ocorreu por volta de 17h45min, na Rua Adelaide Pasetti, no bairro Pioneiro, e faz parte da segunda fase da operação Cerco Fechado.