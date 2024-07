Investigado por atirar contra policiais e guardar arma com símbolo nazista, homem é solto por engano na Serra

Um homem de 47 anos, preso na semana passada em Flores da Cunha por tentativa de homicídio contra policiais e por suspeita de armazenar fuzis, munições e artefatos explosivos, está novamente na condição de foragido. Ele foi detido de forma preventiva no dia 26 de junho, mas posto em liberdade provisória no dia seguinte por um erro do sistema prisional. A soltura foi considerada um "equívoco" pela Polícia Penal e o caso está sendo apurado pela Corregedoria-Geral do Sistema Penitenciário do Rio Grande do Sul.