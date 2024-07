Violência Notícia

Homem acusado de estuprar e matar mulher de 64 anos em brechó vai a julgamento em Farroupilha

Os crimes ocorreram no dia 10 de março de 2023. Segundo denúncia do MP, ele entrou no estabelecimento simulando a intenção de comprar roupas

23/07/2024 - 17h34min